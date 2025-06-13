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Fransa 'Filistin devletini tanımaya' kararlı

Fransa 'Filistin devletini tanımaya' kararlı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun Fransa'nın, Filistin devletini tanımaya kararlı olduğunu söyledi.