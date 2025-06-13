Fransa 'Filistin devletini tanımaya' kararlı
AA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayanların ve Filistin'in yanında yer aldığını açıklayan ülkelerin sayısı artıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, başkent Paris'te, Filistinli ve İsrailli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansa katıldı.

FRANSA BUNU YAPMAYA KARARLI

Konferansta konuşan Barrot, Fransa'nın, Filistin devletini tanıması konusunda "Bölgedeki gelişmeler ne olursa olsun, Fransa bunu yapmaya kararlı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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