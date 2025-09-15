Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron karşıtı yeni eylemler planlanıyor

Fansa'da gündem karışık...

Ulusal basında yer alan haberlere göre, merkez sağcı François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de düşmesinin ardından ülke genelinde 10 Eylül'de düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemler, 18 Eylül'de de devam edecek.

YENİ EYLEMLER PLANLANIYOR

Ülkenin önde gelen sendikalarından Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT), Genel Emek Konfederasyonu (CGT), Birleşik Sendikalar Federasyonu (FSU) başta olmak üzere hükümet bütçesine ve politikalarına karşı çıkan sendikaların çağrısı ile düzenlenecek eylemlerin hava ve demir yolu ulaşımından eğitime birçok sektörü etkileyeceği tahmin ediliyor.

HÜKÜMET DÜŞTÜ

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açmış, Bayrou hükümeti 8 Eylül’de yapılan güven oylamasında düşmüştü.

Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken bütçe politikalarına ve Macron'a tepki gösteren Fransızlar, 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Ülke çapında düzenlenen Macron karşıtı gösterilerde eylemciler çöp kovalarını ateşe vererek caddeleri trafiğe kapatmış, polisler biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etmişti.

Eylemciler ve polis arasında yer yer arbedenin yaşandığı gösterilerde, çoğunluğu başkent Paris’te olmak üzere 675 kişi gözaltına alınmıştı.

Macron, Bayrou'nun istifa etmesinin ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atamıştı.