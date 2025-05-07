Fransa, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı yaptı

AA

Hindistan ve Pakistan arasında savaşın ayak sesleri duyuluyor.

Akşam saatlerinde terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a füze saldırısı düzenleyen Hindistan, hava saldırılarının alanını genişletiyor.

Pakistan saldırıyı kabul etmezken iki ülke arasındaki gerilim, uluslararası toplumda endişeye neden oldu.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

Fransız televizyon kanalı TF1’e konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, iki ülke arasındaki çatışmayı değerlendirdi.

Barrot, “Hindistan’ın terör belasına karşı kendini koruma isteğini anlıyoruz. Ancak elbette hem Hindistan’a hem Pakistan’a itidal çağrısı yapıyoruz. Gerilimi tırmandırmamaları ve sivilleri korumaları gerektiğini vurguluyoruz.” dedi.

"PAKİSTAN'IN SALDIRIYI AYNI SERTLİKTE KINAMASINI BEKLİYORDUK"

Barrot, 22 Nisan’da Hindistan’da düzenlenen ve 26 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı “en güçlü şekilde” kınadıklarını belirterek, “Pakistan’ın da bu saldırıyı aynı sertlikte kınamasını bekliyorduk.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA SÜRECİ

Hindistan, çarşamba günü yaptığı açıklamada, gece yarısı Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'deki bazı şehirlere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan ise saldırının egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

26 ÖLÜ

Pakistan ordusuna göre, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

Öte yandan, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı Keşmir sınırında çıkan çatışmada 7 Hint vatandaşı öldü, 35 kişi yaralandı.

Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke arasında tırmanan bu son gerilim, 22 Nisan’da Hindistan yönetimindeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından geldi. Hindistan, saldırının sorumluluğunu Pakistan’a yükleyerek sınır ötesi bağlantılar olduğunu öne sürmüştü.

Pakistan ise bu saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.