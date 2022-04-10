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    Fransa seçimlerinde Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu tamamlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.04.2022 - 21:17
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 21:18
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    Fransa seçimlerinde Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu gerçekleşti.

    48,7 milyon seçmenin olduğu Fransa'da ilk turda, 12 aday yarıştı.

    Macron ile Le Pen ikinci tura kaldı

    Seçimin ilk tur sandık çıkış anketlerine göre, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen 24 Nisan'da yeniden yarışacak.

    İlk tahminlere göre Macron yüzde 29, Le Pen yüzde 24 oy aldı.

    Fransa seçimlerinde Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı #1

    Fransa seçimlerinde Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı #2

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