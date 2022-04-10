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Fransa seçimlerinde Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu tamamlandı.
- AA & Ensonhaber
- 10.04.2022 - 21:17
- Güncelleme : 10.04.2022 - 21:18
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu gerçekleşti.
48,7 milyon seçmenin olduğu Fransa'da ilk turda, 12 aday yarıştı.
Macron ile Le Pen ikinci tura kaldı
Seçimin ilk tur sandık çıkış anketlerine göre, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen 24 Nisan'da yeniden yarışacak.
İlk tahminlere göre Macron yüzde 29, Le Pen yüzde 24 oy aldı.