Fransa, Senegal'deki askeri yerleşkelerini teslim etmeye başladı

AA
Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de Dakar'daki "Marechal" ve "Saint-Exupery" isimli yerleşkelerin, daha önce varılan karar doğrultusunda Senegal tarafına devredildiği duyuruldu.
3 ASKERİ YERLEŞKE DAHA TESLİM EDİLECEK
Fransa'nın ülkedeki diğer 3 askeri yerleşkesinin teslim tarihi de Fransa-Senegal Karma Komitesi tarafından belirlenecek.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını açıklamıştı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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