Fransa, Vladimir Putin için taviz verildiği iddialarını reddetti

Emmanuel Macron, Vladimir Zelenskiy'nin "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" iddiasını reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un egemenliklerinden taviz vermeyi teklif ettiğini söylemişti

Vladimir Zelenskiy, "Bana Putin'in 'imajını' kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek, bazı liderler açısından pek doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

İddialar reddedildi

Bu iddianın üzerine Paris yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya-Ukrayna savaşında "Rusya'ya tavizler verilmesini istediği" yönündeki iddiasını reddetti.

Putin ile Ukrayna hakkında görüşülmedi

Fransız basınının Elysee Sarayı'na dayandırdığı habere göre, Macron, Zelenskiy'nin bilgisi olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkında görüşmedi.

AA'nın haberine göre, Macron'un Zelenskiy'nin iddiasının aksine Rusya'ya tavizler verilmesini istemediği ve Ruslarla müzakere şartlarını belirlemenin her zaman Ukraynalılara ait olduğunu söylediği ifade edildi.