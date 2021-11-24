Fransa'da 13 aşırı sağcı gözaltına alındı

Kamu düzenini tehdit etmekle suçlanan örgüt üyelerinin evlerine yapılan baskında silahlar ele geçirildi.

Fransa'da "Yeniden Sömürgeleştirme" isimli aşırı sağcı örgüte operasyon düzenlendi.

Marsilya Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun, insanlığa karşı suçlarla mücadele jandarmaları tarafından düzenlendiğini aktardı.

13 KİŞİYE GÖZALTI

Söz konusu örgüt üyesi 21-52 yaş aralığında 1'i kadın 13 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu örgütün üyelerinin şiddet eylemlerine katılarak kamu düzenini tehdit etmekle ve silah bulundurmakla suçlandığı kaydedildi.

EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Fransız basınındaki haberlerde, bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlarının ele geçirildiği aktarıldı.

Silahlı grupların oluşturulmasını isteyen "Yeniden Sömürgeleştirme" adlı örgütün 2020 yılının yazından bu yana Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından takip edildiği belirtiliyor. Örgütün üyelerinin ülkede göçmenler nedeniyle iç savaş çıkmak üzere olduğunu iddia ettiği ifade ediliyor.

IRKÇI VE ŞİDDET İÇEREN İDEOLOJİYİ SAVUNUYORLAR

Marsilya Savcılığı'na göre, aralarında eski askerlerin bulunduğu 110 üyeye sahip örgüt kimlikçi, ırkçı ve şiddet içeren ideoloji savunuyor.