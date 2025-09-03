Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Paris’te düzenlediği basın toplantısında yaz sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Pannier-Runacher, bu yılın 1900’den bu yana ölçülen en sıcak üçüncü yaz olduğunu vurguladı.

AĞUSTOSTA 40 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR

Ülkenin güneyinde ağustos ayında farklı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceyi geçtiğini belirten Bakan, yaz aylarında iki ciddi sıcak hava dalgasının etkili olduğunu kaydetti. Önümüzdeki yıllarda sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı uyarısında bulundu.

YANGINLARDA 30 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Pannier-Runacher, yaz boyunca çıkan yangınlarda toplam 30 bin hektarlık alanın yok olduğunu açıkladı. Aude vilayetindeki Ribaute köyünde 11 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığını hatırlatan Bakan, bu yangının son 52 yılın en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

SICAK DALGALARI ARTIYOR

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France’un Üst Yöneticisi Virginie Schwarz ise 1947’den bu yana Fransa’da 51 sıcak hava dalgası kaydedildiğini aktardı. Schwarz, bu dalgalardan 25’inin 1947-2011 yılları arasında, 26’sının ise yalnızca 2011’den bugüne yaşandığına dikkat çekti.