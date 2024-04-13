Fransa'da belediye başkanının evinde 70 kilo uyuşturucu bulundu: Gözaltına alındı Fransa'da Avallon'un belediye başkanı olan Jamilah Habsaoui, evinde 70 kg uyuşturucu madde bulundurduğu nedeniyle gözaltına alındı.

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Fransa'da Avallon kasabasının belediye başkanı Jamilah Habsaoui'nin evinde 70 kilogram esrar maddesi bulundurduğu belirlendi.

Yapılan operasyonla Habsaoui, iki erkek kardeşinin de aralarında olduğu altı diğer şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Polis ayrıca yaklaşık 1 kg kokain, 7 bin euro nakit para ve altın külçeleri de bulunduğunu açıkladı.

Belediye başkanının evinden bir sürü uyuşturucu çıktı

Savcı, Avallon Belediye Başkanı Jamilah Habsaoui ve iki erkek kardeşinin bu hafta başında tutuklanan yedi kişi arasında olduğunu söyledi.

Habsaoui'nin avukatı, uyuşturucunun evinde depolandığını bildiğini reddetti.

Savcı, Habsaoui'nin tutuklanmasının, Bourgogne-Franche-Comté bölgesinde yer alan ve 6 bin kişinin yaşadığı kasabada uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin birkaç haftadır süren soruşturmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

BBC'nin aktardığına göre Habsaoui, 2014 yılında yerel meclis üyesi olarak görev yaptı, ardından Mart 2021'de belediye başkanı seçildi.

'Bilgisi ve rızası dışında evde depolandı'

Habsaoui'nin kardeşlerinden birinin avukatı Fransız Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, uyuşturucunun belediye başkanının bilgisi ve rızası dışında evde depolandığını söyledi.

Habsaoui'nin avukatı yerel L'Yonne Republicaine gazetesine verdiği demeçte, belediye başkanının "Jandarmalar tarafından evinde yapılan keşif karşısında hayrete düştüğünü" söyledi.

Savcı tarafından yapılan açıklamaya göre, Habsaoui beş kişiyle birlikte suçlandı ve yargılanmak üzere gözaltına alındı.

Son birkaç ay içinde, Fransız şehirlerinde uyuşturucu kaçakçılığını engellemek amacıyla ülke çapında yürütülen çalışmalarla ülke genelinde baskınlar düzenlendi.