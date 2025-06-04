Fransa'da camide Kur'an-ı Kerim yakan kişi gözaltına alındı

AA
Fransa'nın Rhone vilayetine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan kişi yakalandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Villeurbanne'daki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan Müslüman karşıtı eylemde bulunan zanlı, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı.
Lyon Savcılığı tarafından yapılan açıklamada zanlının 'psikolojik olarak kırılgan' bir durumda olduğunu bilgisi verildi.
SABAH NAMAZINDAN ÖNCE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI
Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan olayda bir kişi sabah namazından 20 dakika önce camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Yaktığı Kur'an-ı Kerim'in kalıntılarını caminin kapısına bırakan şahıs olay yerinden kaçmıştı.
Müslüman karşıtı eylem, tepkiyle karşılanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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