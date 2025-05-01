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İHA

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde, La Grand-Combe kentinde geçtiğimiz hafta Khadijia Camii’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mali asıllı genç Aboubakar Cisse için ülke genelinde yankı uyandıran bir sessiz protesto düzenlendi. 20’li yaşlarındaki Cisse’nin ölümünün ardından başkent Paris’te binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Cisse’nin anısına düzenlenen eylemde, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Müslüman karşıtı şiddetin Fransa’da yeni bir sorun olmadığını, aksine 30 yıldır süregelen bir gerçeklik olduğunu dile getiren katılımcılar, bu tür nefret cinayetlerine artık son verilmesi çağrısında bulundu.

"KATİL DEĞİL, SİSTEM SUÇLU"

Fransa’daki Malililer Yüksek Konseyi tarafından organize edilen gösteriye, bazı Fransız siyasetçiler ile Paris’te yaşayan Müslüman topluluklardan çok sayıda kişi destek verdi. Göstericilerin açtığı pankartlarda şu ifadeler öne çıktı:

“Katil değil, siyasi medya sorumlu”,

“Aboubakar için adalet”,

“İslamofobi var ve öldürüyor”,

“Müslüman olmak suç değil”,

“Irkçılığa hayır”.

Birçok katılımcı, nefret söylemlerinin ve ötekileştirici politikaların bu tür trajedilere zemin hazırladığını vurgularken, yetkililerden adaletin derhal sağlanmasını talep etti.