İsrail ordusundan Batı Şeria talimatı: Taş atan Filistinlileri öldürün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’de yaşanan ve iki Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin İsrail ordusu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. Haberde, Filistinlilerin herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen askerler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

TALİMATA UYMALARINA RAĞMEN ATEŞ AÇILDI

Soruşturma kapsamında, kordon altına alınan bir binadan çıkan iki Filistinlinin, üzerlerinde silah ya da patlayıcı olmadığını göstermek amacıyla kıyafetlerini çıkardığı ve ellerini havaya kaldırdığı ifade edildi. Buna rağmen askerlerin, “hayatlarının tehlikede olduğunu hissettikleri” gerekçesiyle ateş açtıkları kaydedildi. Olay anına ait görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

"TAŞ ATAN HER TERÖRİST ÖLDÜRÜLMELİDİR"

Haberde, soruşturma belgelerinde yer alan bir talimatta, “Taş atmak gibi zarar verme girişiminde bulunan her terörist öldürülmelidir” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı. Ordunun bu yaklaşım ile caydırıcılığı artırmayı hedeflediği öne sürüldü.

SON OLAYLAR, TALİMATI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Bu hafta Gush Etzion’daki Yahudi yerleşimi yakınlarında İsrail askerlerine taş attıkları iddiasıyla iki Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı. İsrail ordusu ise askerlerin, kendilerini tehlikede hissettikleri durumlarda ölümcül güç kullanma hakkına sahip olduğunu savundu.

EL-HALİL OLAYINDSA "FAZLA MERMİ" DEĞERLENDİRMESİ

Batı Şeria’nın güneyindeki el-Halil kentinde 6 Aralık’ta iki Filistinlinin öldürüldüğü olay da soruşturma dosyalarında yer aldı. Görüntülerde, İsrail askerlerinin bir aracı durdurduğu, ardından ani şekilde ateş açıldığı ve araç sürücüsünün yoğun ateş sonucu hayatını kaybettiği görüldü. Olayda yoldan geçen bir başka Filistinlinin de yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail ordusu, askerlerin tek hatasının “gereğinden fazla mermi kullanmak” olduğu yönünde değerlendirme yaptı.

EKİM 2023'TE KURALLAR DEĞİŞTİ

Haberde, Ekim 2023 öncesinde Batı Şeria’da taş atan, kaçan ya da silahsız kişilere ateş açılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Ancak bu tarihten sonra askerlerin öldürme amaçlı ateş açmasına izin veren yeni talimatların yürürlüğe girdiği belirtildi.

"İSRAİL'İN MEŞRUİYETİ ZARAR GÖRECEK"

Yedioth Ahronoth, sivillerin öldürülmesine izin veren bu yaklaşımın İsrail’in uluslararası alandaki meşruiyetine zarar verebileceği uyarısında bulundu. Haberde ayrıca, İsrail ordusunun 2025 yılı boyunca Batı Şeria’da onlarca Filistinlinin ölümüne neden olan olaylara karıştığı ve bu vakaların halen soruşturma aşamasında olduğu ifade edildi.