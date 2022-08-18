Fransa'da çıkan fırtına, havalimanında kaosa neden oldu

Fransa'da çıkan fırtına, havalimanında kaosa neden oldu

Şiddetli fırtına nedeniyle pistte bulunan cisimler etrafa saçıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, açıklama yaptı.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da fırtına çıktı.

Adanın en büyük kenti Ajaccio, şiddetli fırtınadan nasibini aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, kentteki havalimanında ortalık savaş alanına döndü.

Pistteki cisimler savruldu

Uçakların bulunduğu pistte saatte 131 kilometre hızla esen rüzgar, büyük konteyner benzeri metal cisimleri savurdu.

Kuvvetli fırtınayla simsiyah bulutlar havayı kaplarken, bir kişi aprondan içeriye kaçmaya çalıştı.

Fransa'da çıkan fırtına, havalimanında kaosa neden oldu ViDEO

Uçuşlara ara verildi

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle zor anların yaşandığı havalimanında, uçuşlara bir süreliğine ara verildi.

Kuvvetli fırtına, yakındaki ağaçları devirerek piste savurdu. Kötü hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında da ciddi aksamalar yaşandı.

İçişleri Bakanı: Bölgeye gideceğim

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Korsika Adası'nda rüzgarın saatteki hızının 200 kilometreye çıktığını belirterek, bölgeye geçeceğini aktardı.

3 ölü, 12 yaralı

Bu sabah fırtına ve sel için "turuncu" alarm verilen Ada'da, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar nedeniyle 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

45 bin eve elektrik verilemiyor

AA'nın haberine göre, Akdeniz Deniz Valiliği, Ada'nın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 60'tan fazla kurtarma operasyonu yaptıklarını duyurmuştu.

Fransa Meteoroloji İdaresi, Ada'da 45 bin eve elektrik verilemediğini açıklamıştı.