Fransa’da hükümet düğmeye bastı: Kamu personellerine o uygulamalar tamamen yasaklandı!

Fransa’da kamu kurumlarında dijital güvenlik standartlarını kökten değiştiren yeni bir karar alındı. Hükümet, bakanlardan belediye çalışanlarına kadar tüm kamu görevlilerine popüler mesajlaşma uygulamalarının kullanılması yasaklandı.

Bu karar, özellikle devletin hassas bilgilerinin korunması ve yabancı menşeli platformların olası güvenlik açıklarına karşı önlem alınması amacıyla hayata geçirildi.

Le Figaro’nun aktardığına göre yayımlanan genelgede, Telegram ve WhatsApp gibi dünya çapında yaygın kullanılan uygulamaların Fransa’nın güvenlik kriterlerini karşılamadığı vurgulandı.

Bu nedenle kamu personelinin bu platformları iş iletişimi için kullanması yasaklandı.

ARTIK O UYGULAMA KULLANILACAK

Fransa hükümeti söz konusu yasak kapsamında artık bakan ve kamu görevlilerinin, yalnızca ülke tarafından geliştirilen Tchap isimli mesajlaşma uygulamasını kullanma zorunluluğu getirdi.

Popüler mesajlaşma uygulamaları yerine kullanılacak olan ve Bakanlıklar Arası Dijital Direktörlük (Dinum) tarafından geliştirilen Tchap’ın, kamu personeli arasında güvenli iletişim sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Söz konusu yasağın 1 Eylül 2025 itibariyle uygulamaya alınacağı ve tüm kamu personellerin Tchap uygulamasını indirerek kullanmaya başlamaları gerektiği belirtildi.