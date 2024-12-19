Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Nanterre'de oynanan maçta gerginlik tavan yaptı.
Fransız takımı Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon basketbol takımları arasında oynanan maç, müsabaka öncesi Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti.
Oyunun iptal edilmemesi üzerine bir genç, İsrail takımıyla oynanan maçı protesto etmek için sahaya indi.
FİLİSTİN BAYRAĞIYLA SAHAYA İNDİ
Eline aldığı Filistin bayrağı ile oyuncuların arasında koşan gence güvenlikler müdahale etmek için harekete geçti.
Üzerine gelen güvenliklerden kaçan Filistin destekçisi, kaçmak için İsrailli taraftarların olduğu tribüne çıktı.
İSRAİLLİLER SALDIRDI
Fanatik İsrailli taraftarlar, yakaladıkları protestocuya saldırdı.
Ağır bir şekilde saldırıya uğrayan genç, güvenlik ekiplerince İsraillilerden kurtarıldı.
Araya giren polis, İsrail takımının taraftarlarını uzaklaştırırken, Filistin destekçisi taraftarlara sert müdahalede bulundu.
O ANLAR KAMERADA
Müsabaka sırasında yaşananlar, anbean izleyiciler tarafınsna kaydedildi.
Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası İsrailli taraftarların yanı sıra, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulunan polis ekipleri de eleştirildi.
Cergy-Pontoise İdari Mahkemesi, Nanterre Belediyesinin, müsabakanın seyircisiz oynanmasına dair kararını bugün iptal etmiş, Filistin destekçilerinin, müsabakaya karşı Nanterre'de düzenlemeyi planladığı gösteriye de yasak getirilmişti.
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