Fransa'da vücuduna mermi soktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da ilginç bir olay yaşandı.

Bir hastane, kalçasında Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunan bir erkek hastanın hastaneye getirilmesinin ardından acil duruma geçti.

ACİLE GİTTİ

Daily Mail'in haberine göre, adı açıklanmayan 24 yaşındaki genç, cumartesi gecesi geç saatlerde Toulouse'daki Rangueil Acil Servisi'ne başvurdu.

İçeriden bir kaynağın aktardığına göre, "rektumuna büyük bir cisim soktuğu için aşırı derecede rahatsızlık duyduğu ve hastaneye başvurduğunda da durumunun kötü olduğu" bildirildi.

VÜCUDUNDA TOP MERMİSİ BULUNDU

Sun gazetesinin haberine göre, cerrahlar acil bir ameliyat gerçekleştirdi ve bu ameliyat sırasında vücuduna saplanmış, 1918 yılından kalma, 20 santimetre çapında, patlamamış bir bomba mermisi keşfedildi.

Hastanede olası bir patlamadan korkan sağlık personeli, bomba imha ekibini çağırdı ve hastaneyi de tahliye etti.

Hastane yetkilileri, operasyon sonrası hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyileşme sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Tıp dünyasında nadir görülen bu vakanın bir benzerinin, çok kısa bir süre önce Toulon kentinde 88 yaşındaki bir hastada da yaşandığı hatırlatıldı.