Fuji Dağı üzerinde ateş topu: Meteor görsel şölen oluşturdu

Japonya’nın simgelerinden Fuji Dağı semalarında beliren parlak bir meteor, geceyi aydınlattı. Kameralara yansıyan doğa olayı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 10:14
  • Fuji Dağı üzerinde parlak bir meteor görüldü, doğa olayı sosyal medyada büyük ilgi topladı.
  • Meteor, yerel saatle 21.05’te yeşil bir ışık yayarak hızla yeryüzüne indi ve kısa sürede kayboldu.
  • Bu nadir olayın görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Japonya’da Fuji Dağı, etkileyici bir gök olayına ev sahipliği yaptı. Ateş topunu andıran parlak bir meteor, dağın eteklerinde yer alan Hoei Krateri yönüne doğru ilerlerken görüntülendi.

YEŞİL IŞIK SAÇARAK DÜŞTÜ

1 Şubat günü saat 21.05’te kaydedilen görüntülerde, meteorun gökyüzünde yeşil bir ışık yayarak büyük bir hızla yeryüzüne doğru düştüğü anlar net şekilde görüldü. Kısa sürede kaybolan meteor, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Nadir rastlanan olayın görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Paylaşılan video binlerce beğeni ve yorum alırken  kullanıcılar, Fuji Dağı fonunda oluşan manzaraya hayranlıklarını dile getirdi.

