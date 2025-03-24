Fransa'da kanser olduğunu ChatGPT teşhis etti

Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 27 yaşındaki Marly Garnreiter, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Gece terlemeleri ve kaşıntılı ciltle mücadele eden kadın, yaşadığı tüm sağlık sorunlarını yapay zeka uygulamasına yazdı.

Buradan sorunlarını çözecek bir karışım veya krem önerisi alabileceğini uman Marly, ChatGPT tarafından kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı.

AKCİĞERİNDE KİTLE ÇIKTI

Uzun süre bu iddiayı görmezden gelen genç kadın, en sonunda bir doktora danıştı.

Birçok test ve taramadan geçen Marly'nin sol akciğerinde bir kitle tespit edildi.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Biyopsisi alınan Marly'nin nadir görülen bir kanser olan Hodgkin Lenfoması ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Tedavi sürecine başlayan Marly, hızlı kilo vermesi, iştahsızlık ve yorgunluk gibi şikayetlerinin babasını kaybettikten sonra yaşadığı anksiyete sonucu ortaya çıktığını düşündüğünü söyledi.

"HER ŞEYİN ADALETSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Marly, duygularını şöyle dile getirdi: