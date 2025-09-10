Fransa'da Macron karşıtı eylemler başladı

Fransa güne gergin başladı.

Sokaklarda sarı yelekliler yeniden boy gösterirken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Fransa'da aylardır sosyal medya platformlarından "Her şeyi durduralım" sloganıyla yapılan çağrıların sonucunda ülkenin dört bir yanında eylemler düzenleniyor.

YÜZLERCE EYLEMCİ SOKAKLARA BARİKAT KURDU

Macron'un sosyoekonomik politikalarına karşı çıkan protestocular başkent Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden bu yana trafiğin durdurulması ve otobüslerin trafiğe çıkmasının engellenmesi için farklı girişimlerde bulunuyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rennes kentinin güneyi ve kuzeyindeki çevre yolunda bir araya gelen yüzlerce eylemci, trafiği durdurmak için yollara barikat kurdu.

85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÜLKE YANGIN YERİ

Kentin kuzeyindeki eylemciler barikatları ateşe verdi. Güvenlik güçleri, bu noktadaki protestocuları bölgeden uzaklaştırarak bir süre aksayan trafiğin yeniden akmasını sağladı.

Rennes'te ayrıca, Alma Köprüsü'nün altında bir otobüs ateşe verildi.

Ülkenin en büyük kentlerinden Lyon'da ise göstericiler, tramvay yoluna çöp kutuları devirdi ve bunları ateşe verdi.

Kentte M7 yolunda trafiğin aksamasına neden olan eylemler yapılırken Lyon-1 Üniversitesinin önünde de barikatlar kuruldu.

Ülkedeki gösterilerde 75'i başkent Paris'te olmak üzere, toplam 85 kişi gözaltına alındı.

POLİS BİBER GAZI KULLANIYOR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre polis, Paris'te toplu taşımada kullanılan otobüslerin trafiğe çıkmasını engellemek isteyen eylemcilerin bulunduğu otobüs terminali önünde nöbet tutuyor.

Polis ekipleri, Paris'in çevre yolunda Montreuil Kapısı noktasında trafiğin durdurulmasını engellemek için yola çıkan eylemcileri biber gazı kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

100 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Başkentin farklı bölgelerinde bazı lise öğrencileri de okullarının girişlerinin önünde çöp kutularıyla barikatlar kurdu.

Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.