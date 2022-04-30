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    Fransa'da Macron karşıtları sokağa indi

    Fransa'da sarı yelekliler, cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron’un kazanmasını protesto etti.
    • 30.04.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 23:37
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    Fransa'da Macron karşıtları sokağa indi

    Fransa'da geçtiğimiz hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Emmuel Macron'un kazanmasının ardından ülkede Macron karşıtları tarafından protestolar düzenlenmeye devam ediyor.

    Seçimden sonra izinli olarak gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler de bugün Paris Gare du Nord tren garı yakınında Macron karşıtı yürüyüş düzenledi.

    Slogan atarak yürüdüler

    Yürüyüşe çok sayıda gösterici katılırken, göstericiler Macron karşıtı sloganlar atarak protesto etti. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı protesto, Bastille Meydanı'nda son buldu.

    Fransa'da Macron karşıtları sokağa indi VİDEO

    Fransa da Macron karşıtları sokağa indi #1

    Daha önce de Macron karşıtları sokağa inmişti

    Cumhurbaşkanlığı seçimini Macron'un kazandığının açıklanmasının ardından yüzlerce Macron karşıtı gösterici, gece boyunca gösteri düzenlemiş, çöp bidonlarını ateşe vermişti. Polis eylemcileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

    Fransa da Macron karşıtları sokağa indi #2


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