Fransa'da okulunu Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçlayan öğrenci, sahneden indirildi

Filistin İçin Öğrenci Aktivizmi Derneği, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün gerçekleşen Sciences Po Paris mezuniyet töreninde okul yönetiminin bir öğrencinin Filistin konusundaki konuşmasını son anda sansürlediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, güvenlik görevlileri öğrenciyi zorla salondan dışarı çıkardı; kameraların kayıt yapmadığı anlarda ise öğrenciye tekme atıp hakaret etti. Okul yönetimi, öğrencinin törene geri dönmesine izin vermedi ve onu yıldırmak amacıyla polis çağırdı.

SAHNEDEN ZORLA İNDİRİLDİ

İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırıma karşı destek gösterilerinin merkezi haline gelen okulda öğrenciler, İsrailli üniversitelerle ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Ancak okul bu isteği reddedip, protesto eden öğrencilere keyfi disiplin cezaları ve uzaklaştırma uyguladı.

Derneğin paylaştığı görüntülerde, diplomasını aldıktan sonra sahnede “Sciences Po soykırıma destek veriyor” ve “Unutmak da affetmek de yok” yazılı afiş açan öğrenci, afişi almaya çalışan kişilere karşı direndi. Güvenlik görevlileri, öğrenciyi kolundan ve bacağından tutarak sahneden zorla indirip salon dışına çıkardı.

Öğrenci müdahale sırasında, “Filistin hakkında konuşma yapacaktık. Lütfen konuşmama izin verin. Özgür Filistin” dedi.