Fransa'da öldürülen Nahel'in yakınları konuştu: Polis her gün aşağılıyor Kaosun yaşandığı Fransa'da öldürülen gencin yakınları, polisin tutumuna tepki gösterdi. "Banliyölerde siyahi ya da Arap olmak onlar için kabul edilebilir değil" ifadesi kullanıldı.

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AA & Ensonhaber

Fransa'da polisin öldürdüğü 17 yaşındaki Nahel M sonrası Avrupa ülkesinde sular durulmuyor.

Yıkım görüntüleriyle ilgili "iç savaş" şeklinde yorumlar yapılırken, Cezayir asıllı Nahel'in yakınları sessizliklerini bozdu.

BBC'ye konuşan sakinler, hiçbir zaman nefret ve isyan çağrısı yapmadıklarını, Nahel'in anısına yalnızca "Beyaz Yürüyüş" yapılmasını istediklerini söyledi.

"Tahammülümüz yok"

Günlerdir isyanlara sahne olan Fransa'yı saran huzursuzluk nedeniyle gözaltına alınanların sayısı son olarak 157 olarak açıklandı.

Fransız polisinin bir genci katlettiğini belirtenler, "Yaşananlara hiç tahammülümüz yok. Öfke patlamaları olmadan yürüyüş ve gösteri çağrısı yaptık." dedi.

"Her gün şiddete maruz kalıyorlar"

Nahel gibi 17 yaşında Mağripli bir genç olmanın, banliyölerde polis için "kabul edilebilir" olmadığı ifade edilerek şöyle denildi:

O kadar çok ırkçılığa uğruyorlar ki, her gün şiddete, taciz edici kontrollere, ırkçı profillemeye maruz kalıyorlar. (Polis) onları aşağılıyor, hakaret ediyor. Onlarla doğru düzgün konuşmuyor. Şimdi de onları öldürüyorlar.

Nahel'in yakınları, "Banliyölerde siyahi ya da Arap olmak onlar için kabul edilebilir değil." diye ekledi.

Fransa'da yıkıma yol açan şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.