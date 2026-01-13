Fransa’da politikaları protesto eden çiftçiler traktörleri ile Paris’e ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki anlaşma, çiftçilerin tepkisini çekmişti.

Fransız çiftçiler, anlaşmayı protesto etmek için traktörlerine binerek Paris'e doğru yola çıkmıştı.

İLK KONVOY BAŞKENTE VARDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkentin de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının öncülük ettiği eylemlerde ilk konvoy, sabahın erken saatlerinde Paris'e girdi.

Valilik tarafından izin verilen gösteride 350'den fazla traktörle yüzlerce çiftçi, başkentin en işlek caddelerinden olan Champs-Elysees’ye doğru ilerledi.

SOMUT EYLEM PLANI İSTENDİ

Tarım alanında ülkenin en büyük kurumlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonunun (FNSEA) koordinasyonunda yürütülen eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçiler aleyhine yaratabileceği haksız rekabete karşı acil ve somut eylem planı talep edildi.

BAKANLIK VE MECLİS BİNALARINA YÖNELECEK

Çiftçi konvoyları, Champs-Elysees’deki eylemlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Meclis binası önünde toplanan çiftçilerin yanına hareket edecek.

Yetkililer çiftçi eylemleri boyunca Paris’teki Sen Nehri üzerindeki Concorde Köprüsü ve 3. Alexandre Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Paris’in yanı sıra ülkenin güneybatısında özellikle La Rochelle, Metz, Pau, Dax, Limoges, Perigueux kentlerinde de çiftçi eylemleri devam ediyor.

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI SÜRECİ

AB ülkeleri, daha önce Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını, 9 Ocak'ta onayladı.

Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajlarının sağlanması, buna karşılık bu ülkelerin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini savunuyor.