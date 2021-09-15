Fransa’da sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanması başladı

Hastane personeli için getirilen şart kapsamında en az bir doz aşı yaptırılması gerekiyor. Aşılanmayanlar, işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin ön cephesinde yer alan sağlık çalışanlarıyla ilgili Fransa'da alınan karar bugün hayata geçti.

Bugünden itibaren Avrupa ülkesindeki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, ambulans personeli, hastane ve huzurevi personelleri dahil tüm sağlık çalışanları ve itfaiyeciler, işlerine devam edebilmek için en az bir doz koronavirüs aşısı yaptırmak zorunda olacak.

FRANSA'DA AŞI YAPTIRMAYANLARI BEKLEYEN TEHLİKE

Aşı olmayı reddeden çalışanların iş sözleşmeleri ve maaşları askıya alınabilecek.

Besancon Üniversitesi Hastanesi'nde Birlik Dayanışma Sendikası (SUD) temsilcisi Marc Paulin, "Aşılanmayan meslektaşlar için sonuçlar ciddi olacak. Aşı olmamak, iş değiştirmek zorunda kalmak demektir. Üzgünüz, çünkü bu kadrolar yıllardır işlerini yapıyor." ifadelerini kullandı.

HASTANELERİN İŞLEYİŞİ ZORLAŞIYOR

Sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu birçok hastanenin işleyişini zorlaştırıyor.

Drome bölgesindeki Montelimar Hastanesi, aşı yaptırmayan yaklaşık 20 çalışanın işlerinin askıya alınması sebebiyle 70 ameliyatı ertelediğini açıkladı.

BAZI AMELİYATLAR ERTELENDİ

Hastane yöneticisi Michel Cohen, "Aşı olmayan çalışanların bir kısmı uzman kişiler. Altı anestezi uzmanından 3’ü aşı olmak istemedi. Onların yerine yeni çalışanlar getiremeyiz ve bu yüzden bazı ameliyatları askıya aldık." dedi.

Acil ameliyatların devam edeceğini söyleyen Cohen, bazı hastaların başka hastanelere sevk edileceğini sözlerine ekledi.

AŞI OLANLARIN ORANI

7 Eylül'de Fransa Halk Sağlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, hastane ve huzurevi çalışanlarının yaklaşık yüzde 88'i en az bir doz aşı oldu.

Öte yandan, aşı yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda sağlık kurumlarına 9 bin euroya kadar para cezası ve yetkililere bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Fransa dışında belli kesimlere aşı zorunluluğu getiren ülkeler arasında Yunanistan, İtalya ve Avustralya da bulunuyor.