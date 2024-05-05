Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 47 şüpheli tutuklandı
AA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenliği sağlamak için kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

116 şüpheliden 47'si tutuklandı

Toplam 116 şüphelilerden 47'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)