Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 47 şüpheli tutuklandı

AA
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenliği sağlamak için kent genelinde asayiş uygulaması yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
116 şüpheliden 47'si tutuklandı
Toplam 116 şüphelilerden 47'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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