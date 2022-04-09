Fransa'da seçim öncesi son anket

Avrupa ülkesindeki seçimler için geri sayım başladı. Son araştırmalar, Macron'un yeniden kazanan taraf olacağını söylüyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Seçmenler, mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ikinci bir beş yıllık görev süresi verip vermemekle, farklı bir adayı iş başına getirmek arasında tercihte bulunacak.

İkinci tura kalması beklenen isimler

Anketler, en çok oyu alması beklenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen'in ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Macron-Le Pen karşılaşması durumunda, 2017 seçimlerine benzer bir tablo ortaya çıkacak.

"Macron kazanacak" tahmini

İlk turda Macron'un yüzde 26,3, Le Pen'in yüzde 23.1 oy oranına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Financial Times'ın haberine göre, 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda Macron'un yüzde 52,6 ile ipi yeniden göğüsleyeceği, Le Pen'in yüzde 47,4'lük oy oranına ulaşacağı öngörülüyor.

2017 seçiminin sonucu

Fransa'da 5 yıl önce yapılan seçimlerde Macron ve Le Pen'in oy oranları sırasıyla yüzde 66,1 ve 33,9 olarak kaydedilmişti.