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Fransa'da, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak

Fransa'da, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak

Fransız Senatosu, gelecek hafta Dağlık Karabağ ile ilgili oylama yapacak. Tasarıya imza atan Senatör Retailleau, "Türk yayılmacılığına karşı harekete geçmeliyiz" şeklinde mesaj verdi.