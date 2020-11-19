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    Fransa'da, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak

    Fransız Senatosu, gelecek hafta Dağlık Karabağ ile ilgili oylama yapacak. Tasarıya imza atan Senatör Retailleau, "Türk yayılmacılığına karşı harekete geçmeliyiz" şeklinde mesaj verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:23
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    Fransa'da, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak

    Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak amacıyla nokta atışı operasyonlarına masada anlaşmaya devam ederek, Erivan'ı yenilgiye uğrattığını dünyaya duyurdu.

    Ermenistan, geriye kalan topraklardan çekilmeyi kabul ederken, Barış Gücü kapsamında bölgeye gönderilen Rus askeri polisi, devriyelere başladı.

    FRANSA'DAN TEPKİ ÇEKEN DAĞLIK KARABAĞ ADIMI

    Türkiye'de Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ'da yaşadığı yenilgi, Fransa'yı da hayal kırıklığına uğrattı. Fransa Senatosu'nda, resmi olarak tanınmamış sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için oylama yapılacak.

    Fransa da, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak #1

    "TÜRK YAYILMACILIĞINA KARŞI..."

    Tasarıda imzası bulunan Senatör Bruno Retailleau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tasarının 25 Kasım'da Senato'nun gündemine geleceğini söyledi.

    Retailleau, paylaşımında "Yalnızca Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığı, halklarının hak ve özgürlüklerini kalıcı bir şekilde Türk-İslamcı yayılmacılığı karşısında garanti altına alabilir." iddiasında bulundu.

    Fransa da, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti nin tanınmasına yönelik tasarı oylanacak #2

    TASARIYI DESTEKLEYEN PARTİLER

    Tasarıya Cumhuriyetçiler, Merkezci Birlik, Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Ekolojist'lerin destek verdiği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi tarafından karşı çıkıldığı kaydedildi.

    Fransa Senatosu'nun aldığı kararlar, hükümet için tavsiye niteliği taşırken, bağlayıcılığı bulunmuyor.

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