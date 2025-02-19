Fransa'da spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

AA

Fransa'da senatörler, spor karşılaşmalarında başörtüsü gibi dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını amaçlayan tasarıyı ele aldı.

SENATÖRLER ARASINDA GERGİNLİK

Senato'da yapılan oylamada, tasarı 81 "hayır" oyuna karşı 210 "evet" oyuyla kabul edildi. 38 senatör çekimser oy kullanırken, 19 senatör ise oylamaya katılmadı.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin'in Senato'ya sunduğu tasarı kapsamında, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması da öngörülüyor.

Kamuya ait havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini aidiyet gösteren simge ve kıyafetlere de yasak getiren tasarının Senato'daki görüşmeleri sırasında solcu ve merkez sağcı senatörler arasında gerginlik yaşandı.

"TASARININ AMACI İSLAM'I DAMGALAMAK"

Solcu senatörler, genel kuruldaki çoğunluğu oluşturan merkez sağcı LR partili senatörleri bu tasarıyla "Müslüman kadınlarını damgalamakla" suçladı.

Senato'da konuşma yapan sosyalist Senatör Sylvie Robert, LR partili meslektaşlarının Senato'da görüşmek için seçtiği konuların toplumu böldüğüne dikkati çekerek, "Bu yasa tasarısının siyasi bir amacı var, o da laikliliği araçsallaştırarak bir dini (İslam'ı) damgalamak." dedi.

Yeşiller (EELV) partili Senatör Yannick Jadot ise, İslam'ın merkez sağcı senatörlerde bir "takıntı" olduğunu savundu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te de görüşülecek.