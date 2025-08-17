Fransa’da test edildi! Ünlü markanın suyunda mikroplastik tespit edildi

İçme suyu güvenliği konusunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fransa’da yapılan denetimler sonucunda dünyaca ünlü su markası Nestle Waters tarafından şişelenmiş sularda yüksek seviyede mikroplastik tespit edildi.

Şirket hakkında açılan davada yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen mikroplastik seviyesinin göl ve nehirlerdeki mikroplastik seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Bağımsız laboratuvar analizlerine göre, Contrex sularında litre başına 515, Hépar sularında ise 2.096 mikroplastik parçacığı bulundu.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Bu bulgular, kamuoyunda büyük bir sağlık ve çevre tartışması başlatırken, Nestlé Waters hakkında yasal süreç başlatıldı. Fransa’nın Épinal kasabasında 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında görülecek davada şirket, çevre ve halk sağlığını tehdit etmekle suçlanacak.

Şirket ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Nestlé Waters, bağımsız laboratuvarlarda yaptırdıkları testlerin herhangi bir mikroplastik kontaminasyonu göstermediğini belirtiyor. Ayrıca su kaynaklarının korunması için uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor.