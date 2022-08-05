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    Fransa’da vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları için çağrı yapıldı

    Ülkenin Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan tarihi kuraklık nedeniyle vatandaşları su kullanımında dikkatli olmaya çağırdı.
    • 05.08.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 14:43
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    Fransa’da vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları için çağrı yapıldı

    Hava sıcaklıklarındaki artışlardan Fransa da nasibini aldı.

    Ülkede tarihi kuraklık yaşanırken Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, vatandaşlara bir çağrıda bulundu.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın tüm ülkeyi etkisi altına alan uzun kuraklık döneminden geçtiğini ve bunun ülkenin bugüne kadar kaydettiği "en ciddi" kuraklık olduğuna işaret edildi.

    Su kullanımına dikkat

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Borne, Fransızları su kullanımında "çok dikkatli" olmaya çağırdı.

    Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, sağlıklı içme suyu kullanımını garanti altına almak için kısıtlayıcı önlemlerin alındığını kaydetti.

    Fransa’da vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları için çağrı yapıldı #1

    Olağanüstü kuraklık bir dram teşkil ediyor

    "Olağanüstü kuraklığın" birçok kenti sudan mahrum bıraktığı aktarılan açıklamada, bunun ülkedeki çiftçiler, ekosistemler ve biyoçeşitlilik açısından bir "dram" teşkil ettiği ifade edildi.

    Fransa’da vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları için çağrı yapıldı #2

    Kuraklık nedeniyle bakanlıklar arası kriz birimi aktif hale getirildi

    Açıklamada, Fransa'yı etkisi altına alan kuraklık nedeniyle bakanlıklar arası kriz biriminin aktif hale getirildiği belirtildi.

    AA'nın haberine göre; birimin valilikler aracıyla kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler hakkında bilgi aktaracağı belirtilen açıklamada, bunun su ve içme suyu tedariki için gerekli adımların başlatılmasında önemli rol oynayacağına işaret edildi.

    Fransa’da vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları için çağrı yapıldı #3


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