Fransa'da yeni aldıkları evin çatısından ceset çıktı

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Fransa'da ilginç olay...

Ülkenin doğusundaki Erstroff köyünde bir ev alan çift, yeni taşındıkları evin çatısında bir sızıntı fark etti.

Çift, sızıntının kaynağını bulmak için çatıya çıktı.

Çatıda gezindikleri sırada korkunç bir manzara ile karşılaştılar.

ÇATIDA CESET BULDULAR

Kötü bir kokunun geldiği alana yaklaşan çift, çoğunlukla kemiklerden oluşan çürümüş bir ceset buldu.

Korku içinde kalan evin yeni sahipleri, durumu polise bilirdi.

15 YIL ÖNCE KAYBOLAN EV SAHİBİNE AİT

Yerel gazete Le Republicain Lorrain’in haberine göre; iskelet kalıntılarının 2009 yılında, 81 yaşındayken kaybolan ev sahibi Aloïs Iffly’e ait olduğu tespit edildi.

CESET KOKUSUNU UMURSAMADI

Eşi 2020 yılına kadar evde yaşamaya devam etmiş, ardından evin satışı gerçekleşmişti.

Yaşlı kadın, eşinin kendisini bırakıp gittiğini sandığını ve gelen kötü kokuyu da uğraşmamak için umursamadığını belirtti.

Olayla ilgili açıklama yapan savcı Olivier Glady, çatı katında bir ip bulunduğunu ve sahnenin intihar ihtimaline işaret ettiğini belirtti.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Çatı katında gizli bir bölmede yer alan kalıntılar, 2 Kasım’da keşfedildi.

Polis, Iffly’nin ölüm nedenini netleştirmek için soruşturma başlattı ve ceset, otopsi yapılmak üzere Strasbourg’a gönderildi.

Yetkililer, otopsi sonuçlarının 15 yıldır çözülemeyen Aloïs Iffly’nin kaybolma hikayesine son noktayı koyabileceğini belirtti.