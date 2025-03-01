Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Fransa'daki ilk ve tek Atatürk büstü, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur'un öncülüğünde, yıllarca süren bürokratik çabalar sonucu Paris'e kazandırılmıştı. 29 Ekim kutlamaları sırasında, Paris'teki Trabzon Evi'nin önündeki kaidesine yerleştirilen bu özel büst, Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın da desteğiyle gerçekleştirilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI, BÜSTÜ ÇALMIŞTI

Geçen yıl açılışı Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ve diğer büyükelçilik yetkililerinin katılımıyla yapılan törenle gerçekleştirilen büst, ne yazık ki 1 Şubat'ta kimliği belirsiz bir grup tarafından tahrip edilip kaidesinden çalındı. Çalınan büstün yanı sıra, Trabzon Evi'nin duvarına sprey boya ile terör örgütü liderinin adı yazılmıştı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in katkılarıyla, Paris'e gönderilen yeni Atatürk büstü, tahrip edilen büstün yerine yerleştirildi. Yeni büstün açılışının ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle yapılması planlanıyor.