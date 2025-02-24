Fransa'daki Rus konsolosluğuna molotof kokteylli saldırı

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Fransa'da panik dolu anlar...

Ülkenin Marsilya şehrindeki Rus Konsolosluğu çevresinde patlama sesleri duyuldu.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI

Yerel medya olaya dair net bilgiler vermezken, Rus haber ajansları ve yetkilileri konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Rus haber ajansları, konsolosluk binasına iki molotof kokteyli atıldığını bildirdi.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Fransız polisinin yetkililere yaralı ya da ölü olmadığını aktardığı belirlendi.

TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, patlamanın bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini belirterek, Fransız yetkililerden olayın tam kapsamlı bir şekilde araştırılmasını talep etmiştir.