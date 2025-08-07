Fransa’daki yangında Paris'ten daha büyük bir alan yok oldu

Fransa’nın güneyinde, İspanya sınırına yakın Aude bölgesinde çıkan büyük yangın, büyük bir tahribata yol açtı.

Fransa Başbakanı François Bayrou, yangını “benzeri görülmemiş ölçekte bir felaket” olarak nitelendirdi.

GÖK BİR SAATTE TURUNCUYA DÖNDÜ

Yangına müdahale için 2 bin 100’den fazla itfaiyeci ve birden fazla yangın söndürme uçağı görevlendirildi. Perşembe gününden itibaren askeri birlikler de sahaya sevk edilecek.

Yangın salı öğleden sonra Ribaute köyünde başladı ve sıcak, kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle hızla yayıldı. Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse kasabasının merkezinde yaşayan Andy Pickup, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Gökyüzü önce maviydi, ama bir saatten kısa sürede turuncuya döndü. Etrafta patlamalar ve çatırdamalar duyduk. Yangın her tepeyi sardı. Her yönde alevler vardı, bazıları 100 metre yakınımıza kadar gelmişti.”

KÖYLER KÜL OLDU

Jonquières köyünün belediye başkanı Jacques Piraux, köy halkının tamamen tahliye edildiğini ve “görüntülerin bir ay manzarasını andırdığını” söyledi. “Köyün en az üçte ikisi yandı, tam bir cehennem” dedi.

Bölgedeki şarapçılık ve turizm sektörleri yangından ağır etkilendi. Bayrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse’te kurulan kriz merkezinde halkla ve ekiplerle bir araya gelerek “ulusal dayanışma” mesajı verdi.

İki kamp alanı tahliye edilirken, bölge sakinlerinden ve turistlerden evlerinde kalmaları ya da yetkililerce yönlendirilmeden dışarı çıkmamaları istendi.

NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Çevre Bakanlığı, Aude bölgesinin bu ay ciddi kuraklık yaşadığını, bölgede su kullanımına kısıtlama getirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Son aylarda yağış olmaması, bitki örtüsünü aşırı kuruttu ve yangının bu denli yayılmasına neden oldu” denildi.

Ulusal acil durum servisine göre, bu yangın 2006’da kurulan yangın veritabanından bu yana Fransa’nın gördüğü en büyük yangın oldu.

Uzmanlara göre, bu yangın yalnızca Fransa’nın değil, Güney Avrupa’nın genelinde yaz boyunca yaşanan birçok büyük yangının bir parçası. Bilim insanları, iklim değişikliğinin sıcaklıkları ve kuraklığı artırarak orman yangınlarını daha sık ve daha yıkıcı hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ne göre, Avrupa küresel ortalamadan iki kat hızlı ısınıyor. Geçen ay Marsilya’da çıkan başka bir yangında 300 kişi yaralanmıştı.

10 yıldır bölgede yaşayan Andy Pickup, “Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Yazlar giderek daha sıcak geçiyor ve yağış neredeyse hiç yok. Bu büyük bir sorun,” diyerek tabloyu özetledi.