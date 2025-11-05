Fransa'dan İngiltere'ye denizden geçen İranlı kaçak göçmen, ikinci kez gönderildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere’ye yasa dışı yollardan giren İranlı bir göçmen, Fransa ile yapılan geri gönderme anlaşması kapsamında ikinci kez sınır dışı edildi.

MANŞE DENİZİ'Nİ İKİNCİ KEZ GEÇTİ

İranlı düzensiz göçmen, ilk olarak 6 Ağustos’ta Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaşmış, 19 Eylül’de Fransa’ya iade edilmişti. Ancak 18 Ekim’de yeniden küçük bir şişme botla İngiltere’ye giren göçmen, bu kez kısa sürede tespit edilerek tekrar Fransa’ya gönderildi.

"BİR İÇERİ BİR DIŞARI" UYGULAMASI KAPSAMINDA GÖNDERİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, göçmenin Fransa ile yürürlükte olan “bir içeri bir dışarı” anlaşması kapsamında geri gönderildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, göçmenin biyometrik veriler sayesinde kısa sürede yakalandığını ve hızla sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Mahmood, “Birleşik Krallık’tan çıkarıldıktan sonra geri dönmeye çalışan herkes zamanını ve parasını boşa harcıyor. Ülkeye yasa dışı girenleri geri göndermek ve sınırlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN: "FRANSA'DA İNSAN KAÇAKÇILARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRDI"

İranlı göçmen ise The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, Fransa’nın kuzeyinde insan kaçakçılarının elinde modern köleliğe maruz kaldığını, zorla çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

İNGİLTERE-FRANSA İADE ANLAŞMASI YÜRÜRLÜKTE

Fransa ve İngiltere, Manş Denizi üzerinden yasa dışı geçişleri azaltmak amacıyla yeni bir iade mekanizması üzerinde anlaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında varılan mutabakat, 5 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.

Anlaşma, İngiltere’ye yasa dışı yollarla ulaşan göçmenlerin Fransa’ya iade edilmesini, aynı sayıda göçmenin de İngiltere tarafından kabul edilmesini öngörüyor.

TEPKİLER SÜRÜYOR

Anlaşma, Fransa’da muhalif siyasetçilerin tepkisini çekerken, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ise düzenlemeyi “insan hayatını pazarlık konusu haline getiren etik dışı bir uygulama” olarak nitelendirdi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ ÖNLEMLERİ ARTIRIYOR

Londra yönetimi, Fransa ile yapılan anlaşmanın yanı sıra sığınmacı otellerinin kullanımına son vermeyi ve sınır güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hükümet, Manş Denizi üzerinden ülkeye yapılan yasa dışı geçişleri durdurmak için baskı altında bulunmaya devam ediyor.