Hindistan'da üzerine kamyon devrilen cipin sürücüsü öldü

- Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde talaş yüklü kamyon, manevra yaparken bir cipin üzerine devrildi.
- Cipin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Kamyonu kaldırmak için vinç kullanıldı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Rampur'da talaş yüklü kamyon, dönüş yapmaya çalışan ciple çarpışmamak için ani manevra yaptı.
Tekerleği orta refüje takılan kamyon, cipin üzerine devrildi.
KAĞIT GİBİ EZİLDİ
Kamyonu kaldırmak ve ezilen cipteki sürücüyü çıkarmak için vinç kullanıldı.
Kağıt gibi ezilen cipin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.