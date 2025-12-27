Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İsrail’e Somaliland tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki Somaliland bölgesini tanıma yönündeki açıklamalarına sert ifadelerle karşı çıktı. Mahmud, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukukla bağdaşmadığını dile getirdi.

Mahmud, paylaşımında, “Başbakan Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı ve saldırgan yaklaşımı, uluslararası hukukun açık ihlalidir” ifadelerini kullandı.

"SOMALİ'NİN İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Mahmud, başka ülkelerin Somali’nin iç meselelerine müdahalesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu tür adımların yerleşik diplomasi ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Açıklamasında, Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne dikkat çekti.

"SOMALİ HALKI TEKTİR, BÖLÜNEMEZ"

Ülkenin ulusal birliğine vurgu yapan Mahmud, “Somali ve Somali halkı birdir. Hiçbir güç, Somali’yi bölünme yoluyla parçalayamaz” değerlendirmesinde bulundu. Açıklama, İsrail’in kararı sonrası Mogadişu yönetiminden gelen en üst düzey tepkilerden biri olarak kayda geçti.

İSRAİL'DEN TARTIŞMALI TANIMA KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’i “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu adımla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.

SOMALİLAND MESELESİ

Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı. Somali merkezi yönetimi ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görmeyi sürdürüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası yetkinin Mogadişu’ya ait olduğunu savunuyor.