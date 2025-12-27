Tayland ve Kamboçya, ateşkes sonrası Çin’de masaya oturuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuang Ketkeow ile Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde görüşecek. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin arabuluculuğunda yapılacak toplantılara üç ülkeden askeri temsilcilerin de katılması bekleniyor.

PEKİN'DE DİYALOG VE İSTİKRAR VURGUSU

Açıklamada, Çin’in Tayland ile Kamboçya arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığı belirtilerek, ASEAN ve uluslararası toplumla birlikte barış sürecine katkı sunulduğu vurgulandı. Çin’in, taraflar arasında daha kapsamlı ve yapıcı bir iletişim kurulması için gerekli zemini sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

ÇİN DAHA ÖNCE ARABULUCULUK GİRİŞİMİ BAŞLATMIŞTI

Pekin yönetimi, sınır hattındaki çatışmaların tırmanmasının ardından 18 Aralık’ta diplomatik arabuluculuk sürecini devreye sokmuştu. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin taraflarla yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, Asya İşleri Özel Temsilcisi Dıng Şicün mekik diplomasisi yürütmekle görevlendirilmişti.

YÜZYILI AŞAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Tayland ile Kamboçya arasında 817 kilometrelik sınır hattına ilişkin anlaşmazlık, 19. yüzyılın sonlarında Fransız işgali döneminde çizilen sınırlara dayanıyor. İlk ciddi çatışmalar 2008 yılında, Kamboçya’nın tartışmalı bölgedeki tarihi tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil etme girişimiyle başlamıştı.

ÇATIŞMALAR, BİNLERCE İNSANI YERİNDEN ETTİ

Mayıs ve temmuz aylarında yaşanan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmiş, aralık ayında yeniden alevlenen şiddet olayları nedeniyle 900 binden fazla kişi yerinden edilmişti. Taraflar, imzalanan “Ortak Bildiri” kapsamında derhal ateşkes ilan etmişti.