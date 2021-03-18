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- Fransa'dan tam sokağa çıkma yasağı kararı
Fransa'dan tam sokağa çıkma yasağı kararı
- İHA
- 18.03.2021 - 22:11
- Güncelleme : 18.03.2021 - 22:28
Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.
ÜLKEDE 4 MİLYON VAKA VAR
Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 146 bin 609'e ulaştığı bildirildi.
Son 24 saatte 268 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 91 bin 679’a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 246’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 389 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
5 MİLYON KİŞİ AŞILANDI
Ülkede, 5 milyon 748 bin 698 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 393 bin 568 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.
TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI
Fransa’da başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede yarın gece 00.00’dan itibaren 4 hafta boyunca tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.