Fransa'dan Ukrayna'ya destek: İlk Mirage 2000 savaş uçakları teslim edildi

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken Fransa'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Ukrayna hava savunmasına destek için Kiev'e gönderilen ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığı bildirildi.
Sürece ilişkin bilgileri Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından paylaştı.
"BUGÜN İLK UÇAKLAR UKRAYNA'YA ULAŞTI"
Lecornu, "Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.
Fransa, çok amaçlı Fransız savaş uçağı Mirage 2000 ile Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.
NE OLMUŞTU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran 2024'te Mirage 2000 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer edeceklerini, Ukraynalı pilotların bu kapsamda Fransa'da eğitim alacağını belirtmişti.
Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.
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