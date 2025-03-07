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Haber Merkezi

Fransa'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis bölgesinde, rayların yakınında toprak taşıma çalışmaları yapan işçiler, bir bomba keşfetti.

Yaşanan paniğin ardından durum yetkililere bildirildi.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALAN BOMBA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gönderilen bomba imha ekipleri, bombanın 2.Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bomba olduğunu belirledi.

İmha çalışmaları hala sürerken, trenlerin iptal edilmesiyle Fransa'nın birçok bölgesinde tren garlarında metrelerce kuyruk oluştu.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Londra’daki St Pancras Uluslararası İstasyonu’nda da yolcuların genel bir görüntüsü paylaşılırken, başkente giden Eurostar trenlerinin durdurulduğu bildirildi.

Eurostar yaptığı açıklamada, "Paris Gare du Nord yakınlarındaki raylarda bulunan bir cisim nedeniyle bu sabah hizmetlerimizde aksaklıklar yaşanmasını bekliyoruz. Lütfen seyahatinizi farklı bir tarihe değiştirin." ifadelerini kullandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Fransa’nın ulusal demiryolu operatörü SNCF, polis talebi üzerine Gare du Nord’daki seferlerin sabahın ilerleyen saatlerine kadar askıya alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Yolcuların seyahatlerini ertelemelerini rica ediyoruz." denildi.

Gare du Nord, büyük bir Avrupa ulaşım merkezi ve Japonya dışındaki en yoğun demir yolu istasyonu olarak kabul edildiğinden, kuzey Fransa'ya giden trenler de durduruldu

Cuma günleri, hafta sonu tatiline çıkan birçok yolcu nedeniyle Eurostar için haftanın en yoğun günü.

'CİDDİ ŞEKİLDE AKSAYACAK'

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, gün boyunca seyahatlerin "ciddi şekilde aksayacağını" ve ancak öğleden sonra sınırlı bir hizmetin yeniden başlayabileceğini söyledi.

Sud Radio’da konuşan Tabarot, bölgedeki yerel sakinlerin ve tren istasyonlarına yakın kişilerin "patlama riski konusunda endişelenmelerine gerek olmadığını" vurgulayarak, bu tür bombaların etkisiz hale getirilmesi ve kaldırılması için gerekli prosedürlerin uygulandığını belirtti.

DÜNYA SAVAŞLARINDAN KALMA BOMBALAR

Fransa’nın çeşitli bölgelerinde I. ve II. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar düzenli olarak keşfediliyor, ancak bu kadar yoğun nüfuslu bir alanda çok nadiren bulunuyor.

Eurostar, trenleri iptal edilen yolculara bilet ücretlerinin tamamını iade etme veya rezervasyon değerinde bir kupon alma seçeneği sunduğunu, ayrıca başka bir tarihe yeniden rezervasyon yapabileceklerini duyurdu.

Londra ile Brüksel arasındaki tren seferleri ise etkilenmedi.