Fransa'nın eski lideri Hollande'ın Azerbaycan iddiası: Erdoğan, Osmanlı hayalinden vazgeçmedi François Hollande, Karabağ meselesini değerlendirirken, Türkiye'nin Osmanlı'yı yeniden canlandırmaya çalıştığını söyledi. Hollande, "Ermenistan'ın sınırlarını garanti altına almalıyız. Fransa ön safta olmalı" dedi.

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Azerbaycan toprağı Karabağ'da yaşananlardan üzüntü duyuyor.

Ermenistan'ın müttefiklerinden Paris, Erivan yönetimine askeri destek vermenin yollarını arıyor.

"Fransa için rezillik, Avrupa için utanç"

Bölgede oluşan tabloya değinen Hollande, "Ermenistan'ı terk etmek Fransa için rezillik, Avrupa için utanç." dedi.

120 bin Dağlık Karabağ Ermenisi'nin "çaresizce" anavatanlarına kaçmaya çalıştığını belirten Hollande, "Etnik temizlik devam ediyor." diyerek, asılsız iddialar halkasına kendisini de ekledi.

"Erdoğan'ın Osmanlı hayali var"

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğine işaret eden Hollande, şu görüşünü paylaştı:

Osmanlı hayalinden vazgeçmeyen (Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Azerbaycan'ı bu hamlesinde olabildiğince ileri gitmeye zorluyor.

"Putin intikam alıyor"

Hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tüm bu yaşananlarda katkısı olduğunu savundu.

Fransa'nın eski lideri, "Ukrayna'da başarısız olduktan sonra Kafkasya'dan intikam almayı planlıyor." dedi ve ekledi:

Ermenistan'ın Rus kontrolü olmadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermeye kararlı.

"Vakti geldi: Fransa ön safta olmalı"

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, "Avrupalılar ise yeni tedarik kaynaklarını kaybetmemek için Bakü'yü koruyorlar. " iddiasında bulunan François Hollande, şöyle devam etti: