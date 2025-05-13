Fransız aktör Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

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Fransız sinemasının en tanınan isimlerinden biri olan Gerard Depardieu, taciz iddialarıyla tepkilerin hedefi oldu.

Depardieu, 2021 yılında bulunduğu bir sette 54 yaşında bir set dekoratörü ve 34 yaşında bir asistanı elle taciz etmekle suçlandı.

Paris mahkemesine taşınan olayda Depardieu, cinsel saldırıdan suçlu bulundu.

18 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Suçunu asla kabul etmeyen ve film yönetmeni tarafından da masum olduğu iddia edilen aktör, davasına bakan Başsavcı Laurent Guy tarafından 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

CİNSEL SUÇLULAR LİSTESİNE EKLENECEK

Başsavcı, ayrıca ünlü oyuncunun psikolojik tedavi görmesini ve Fransa'nın kamuoyuna açık cinsel suçlular listesine eklenmesini talep etti.

"KUDUZ FEMİNİZM"

Duruşma boyunca iki davacının avukatları, mahkeme salonundaki gerginlikten şikayetçi oldu ve Depardieu'nun savunma ekibinin yaklaşımını kınadı.

Oyuncunun avukatı Jérémie Assous, iki kadını "yalancı" ve "histerik" olarak nitelendirdi.

Avukat, mağdur kadınların "Kuduz feminizm" davası için çalıştıklarını savundu.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Depardieu'yu mahkemede temsil eden avukatı, mahkumiyete itiraz edeceğini söyledi.

Depardieu'nun nerede olduğu henüz belli değil.

Ünlü oyuncu en son nisan ayında, kendisini açıkça destekleyen arkadaşı aktör Fanny Ardant'ın yönettiği yeni bir film üzerinde Portekiz'in Azor Adaları takımadalarında çalışıyordu.

DAHA ÖNCE DE TECAVÜZLE SUÇLANDI

Depardieu, 29 yaşındaki aktör Charlotte Arnould'un yaptığı tecavüz şikayetinin ardından başka bir davada da suçlandı.