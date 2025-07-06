Fransız istihbaratı: Çin, Rafale satışlarını baltalıyor

Associated Press’in (AP) elde ettiği bir istihbarat raporuna göre, Hindistan-Pakistan geriliminin ardından Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarına yönelik eleştiriler artış gösterdi.

"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UÇAKLAR KÖTÜLENİYOR"

Fransız yetkililer, çatışmaların başlamasıyla birlikte 1000’den fazla yeni sosyal medya hesabının açıldığını ve bu hesaplar üzerinden Rafalelerin yetersiz olduğu yönünde manipüle edilmiş görüntüler, yapay zeka destekli içerikler ile video oyunlarından alınan görseller paylaşarak Çin teknolojisinin üstünlüğünü vurgulayan kampanyalar yürütüldüğünü bildirdi.

"ÇİN YAPIMI UÇAKLAR TEŞVİK EDİLİYOR"

Raporda, bu karalama kampanyasının Çin ve Pakistan tarafından desteklendiği ifade edildi.

İstihbarat notlarında, Çinli yetkililerin Rafale siparişi veren ülkeleri daha fazla satın almamaları için ikna çabasında oldukları ve potansiyel alıcılara Çin yapımı savaş uçaklarını tercih etmeleri yönünde baskı uyguladıkları belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı kaynakları, bu görüşmelerin Çinli diplomatların hedef ülkelerde gerçekleştiğinden haberdar olduklarını aktardı.

ÇİN: "İDDİALAR ASILSIZ"

Pekin yönetimi ise AP’nin sorularına yanıt verirken iddiaları “asılsız” olarak nitelendirip, Çin’in askeri ihracatta her zaman ihtiyatlı ve sorumlu davrandığını savundu.

Öte yandan Pakistan, Hindistan’ın düzenlediği füze saldırılarında, Hindistan ordusuna ait 3’ü Rafale olmak üzere toplam 5 uçağın düşürüldüğünü iddia etti. Hindistan ise bu açıklamalarda Rafale ismini kullanmadan, Pakistan’ın uçaklarını düşürdüğünü doğruladı.