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AA

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kanlı vahşet, tepkilere rağmen sürüyor.

Yaş ve cinsiyet gözetmeksizin tüm masumları hedef alan İsrail, 50 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

Sivillerin hedef alındığı bu saldırılar dünya genelinde büyük tepkiyle karşılanırken, pek çok ülkede halk sokaklara döküldü, parlamentolarda sesler yükseldi.

Bu tepkilerin en dikkat çekici olanlarından biri ise Fransa Ulusal Meclisi’nde yaşandı.

FRANSIZ MECLİSİNDE İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMINA TEPKİ

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin milletvekilleri, Gazze’de İsrail ordusunun saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını içeren afişleri Meclis Genel Kurulu’nda açtı.

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in bu eylemin yasak olduğuna yönelik uyarılarına kulak asmayan LFI milletvekili Aymeric Caron, hükümete soru faslında yaptığı konuşmada Gazze’nin bir toplama kampına dönüştüğünü söyledi.

ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI GÖSTERİLDİ

“İsrail ordusunun sergilediği barbarlık seviyesi öyle bir noktada ki, devam eden soykırımda ölü sayısını ortalama rakamlarla ifade etmek zorunda kalıyoruz.” diyen Caron, yaklaşık 20 bin Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı.

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN HER GÜN KAFALARI KOPARILIYOR"

Yakın tarihte bu denli yüksek sayıda ve “sadistçe” şekilde çocuğun öldürüldüğü başka bir olayın yaşanmadığını söyleyen Caron, “Filistinli çocuklar her gün yakılıyor, eziliyor, parçalanıyor, kafaları koparılıyor, kafalarına kurşun sıkılıyor, anestezi yapılmadan ampute ediliyor, hapse atılıyor.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'E DESTEK VERENLERE 'SUÇ ORTAĞISINIZ' DEDİ

İsrail’i ziyaret ederek Tel Aviv hükümetine destek veren Fransız siyasetçileri de hedef alan Caron, onları bu vahşete suç ortaklığı yapmakla suçladı.

Gazze’de öldürülen çocukları kendi çocukları gibi gördüğünü dile getiren Caron, geçtiğimiz ay bombardımanda hayatını kaybeden Bisan al-Hindi isimli çocuğun fotoğrafını göstererek, “Bu yüze bakın. Etrafımdaki bütün bu yüzlere bakın. Bunlar bizim kötü vicdanımızın yüzleri.” dedi.

AFİŞLERİ KALDIRMALARI TALEP EDİLDİ

Caron ile birlikte diğer LFI milletvekilleri de Genel Kurul’da Gazze’de yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını sergiledi. Ancak bu eylem, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet’in tepkisini çekti.

Afiş açmanın Meclis kurallarına aykırı olduğunu belirten Braun-Pivet, Caron’a hitaben “Sorunuz kimeydi bilmiyorum ancak artık söz hakkınız yok. Afişleri kaldırın lütfen.” dedi.

Ayrıca bu olayın Meclis Bürosu’na taşınacağını duyurdu.