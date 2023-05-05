Fransız medyası, 14 Mayıs öncesi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı analizler yayınladı Fransa merkezli bazı yayın kuruluşları, 14 Mayıs'ın 'dönüm noktası' olduğunu yazdı. Analizlerde Erdoğan'sız Türkiye hesaplarının yapılması dikkat çekti.

AA & Ensonhaber

Batılı medya, sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Türkiye karşıtı tavrını sürdürüyor.

Başta İngiliz medyası olmak üzere çeşitli yayın organları, imza attıkları analizlerle, kıtada Türkiye'ye yönelik algı operasyonu yürütüyor.

Batı'da Türkiye karşıtlığı

The Economist dergisinin ardından Fransa'dan çeşitli yayın kuruluşları da benzer bir görüntüye büründü.

Haftalık L'Express dergisi, 4 Mayıs tarihli sayısının kapağında "Erdoğan, kaos riski" gibi ifadelere imza attı.

"14 Mayıs dönüm noktası"

14 Mayıs tarihinin Türkiye için bir "dönüm noktası" olduğu yorumu yapılan haberde, seçimlere katılımın yüksek oranlarda seyrettiği Türkiye'nin "özgür ve adil seçimlerin yapıldığı demokratik bir ülke olmadığı" şeklinde asılsız görüşler öne sürüldü.

Dergide İstanbul'da görev yapan Avrupalı bir diplomatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türkiye'de "kaosa sebep" olduğu iddialarına yer verildi.

Erdoğan'sız Türkiye hesapları

Le Point dergisi de 4 Mayıs tarihli sayısında Türkiye ve Erdoğan karşıtı ifadelere yer verdi.

Öte yandan Fransız düşünce kuruluşu Montaigne Enstitüsü, "Türkiye'de seçimler: Umudun korkuya karşı zaferi" başlıklı yazı yayınladı.

Yazıda, "Türkiye'de Erdoğan döneminin kapatıldığı senaryolar" ele alındı.