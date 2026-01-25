Fransız vekilden Türkiye karşıtı çağrı: Erdoğan'a müdahale etmeliyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ransız Sosyalist Partili milletvekili ve eski belediye başkanı Remi Feraud, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MACRON YÖNETİMİNE SURİYE ÇAĞRISI

YPG’ye yönelik operasyonlar karşısında Fransa’nın “pasif kaldığını” savunan Feraud, Macron yönetimini Suriye’ye müdahalede bulunmaya çağırdı.

Feraud, Senato’da Suriye’nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin hükümete soru yönelttiğini belirterek, “Fransa sessizliğini ve eylemsizliğini bozmalı. IŞİD’e karşı ortak mücadelemizin üzerinden 10 yıl geçti, Suriye Kürtlerini terk etmeyelim” ifadelerini kullandı.

"ŞARA VE ERDOĞAN'A MÜDAHALE ETMEMİZ LAZIM"

Fraud Türkiye'nin Suriye siyasetini eleştirdiği konuşmasında, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki özerk bölge Rojava'nın çökme riskiyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu. Fransız vekil, YPG'nin gerilemesini Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiye bağladı ve şöyle devam etti:

"Kürt özerk bölgesi çöktü. Çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan'a müdahale etmemiz lazım"

"YPG'Yİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMAYALIM"

Bölgedeki gelişmelere ilişkin Fransa'nın pasif kaldığını belirten vekil, Macron yönetimine seslenerek, "Bu belirleyici günlerde Suriyeli demokratik güçlerin ve General Mazlum'un yanında yer alalım ve her şeyden önce Suriye Kürtlerini terk etmeyelim." dedi.