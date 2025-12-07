Friedrich Merz: Batı Şeria ilhak edilmemeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Gazze'deki soykırım politikası ve Batı Şeria'daki kanunsuz yerleşimleri sürüyor.

Ürdün ziyareti sırasında konuya değinen Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail'i Batı Şeria'yı ilhak etmemesi konusunda uyardı.

"FİLİSTİN DEVLETİNE GİDEN YOLU AÇIK TUTMALIYIZ"

Ürdün Kralı İkinci Abdullah ile buluştuğu liman şehri Akabe'den konuşan Merz, "Filistin devletine giden yolu açık tutmalıyız, dolayısıyla Batı Şeria'ya yönelik ilhak hamleleri yapılmamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümeti, Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin bir parçası olarak hak iddia ettikleri Batı Şeria'nın ilhakını uzun zamandır savunuyor.

'ORTA DOĞU'DA YENİ DÜZEN'

"Orta Doğu'da yeni bir düzenin temellerinin atılmasına yardımcı olmak istiyoruz." diyen Merz, bu düzende İsraillilerin, Filistinlilerin ve Arap komşularının düzenli bir barış, özgürlük ve güven içerisinde yaşayacaklarını söyledi.

Merz, Almanya'nın iki devletli çözümü desteklediğini ve barış görüşmelerinin yakında başlaması gerektiğini tekrarladı.

Alman lider, Gazze'deki barış sürecinin ilerletilmesine çağrı yaptı.

Merz, "Gazze'deki ateşkesin iki ayda stabilize olmasından rahatlık duyuyoruz, fakat ikinci aşamaya geçişte de başarılı olmalıyız." dedi.

Şansölye, bu geçişin, Gazze'de hala kötü durumda olan yaşam koşullarını iyileştirmeyi içerdiğini de belirtti ve "Kış gelmeden daha fazla insani yardıma ihtiyaç var." dedi.