Friedrich Merz: İran rejimi son günlerini yaşıyor

- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki rejim karşıtı protestoların yoğunluğu nedeniyle İslam Cumhuriyeti rejiminin son günlerini yaşadığını ifade etti.
- Merz, Hindistan'da yaptığı açıklamada, rejimin sadece şiddet yoluyla iktidarda kalabildiğini ve bunun sürdürülemez olduğunu belirtti.
- Alman Şansölye ayrıca, İran'da demokratik bir hükümete barışçıl geçiş için uluslararası partnerlerle işbirliği yaptıklarını dile getirdi.
İran'da rejim karşıtı şiddetli eylemler yoğun şekilde devam ederken dünyadan reaksiyonlar gelmeye devam ediyor.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki İslam Cumhuriyeti rejiminin yakında son bulacağına inandığını belirtti.
"REJİM FİİLEN SONUNA GELMİŞTİR"
Merz, Hindistan'da yaptığı açıklamada, "Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum." dedi.
REJİMİN GAYRİMEŞRU OLDUĞUNU SAVUNDU
Tahran'daki yönetimin halkın oylarıyla meşruiyeti olmadığını savunan Merz, "Halk şimdi bu rejime karşı ayaklanıyor." ifadesini kullandı.
BARIŞÇIL SONUÇLAR AMAÇLANIYOR
Alman Şansölye, İran'daki çatışmayı barışçıl şekilde sona erdirmenin bir yolu olmasını umduğunu kaydetti.
Merz, ayrıca ülkesinin partnerleriyle İran'da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl geçişin sağlanması için temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.
İRAN'DAKİ PROTESTOLAR
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.