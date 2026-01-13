İran'daki protestolarda can kaybı yaklaşık 2 bine yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da rejim karşıtı gösterilerin 17. gününe girildi...

Tahran yönetiminin protestolara müdahalesiyle ölenlerin sayısında tam netlik sağlanamadı.

CAN KAYBI 2 BİNE DAYANDI

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, protestocu ve güvenlik görevlileri dahil yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

PROTESTOCULARI 'TERÖRİST' OLARAK TANIMLADI

Yetkili yaptığı açıklamada, ölümlerle ilgili protestocuları suçlayarak 'terörist' ifadelerini kullandı.

İNTERNET 100 SAATİ AŞKIN SÜREDİR KESİK

Ülkede protestolar dün gece de devam ederken muhalif aktivistler, yüzlerce protestocunun öldüğünü iddia ederken devlet yayın kuruluşları ise 100'ü aşkın güvenlik personelinin öldüğünü savundu.

Ülkedeki internet kesintisinin 108 saati aştığı belirtildi.

İran'la uluslararası telefon bağlantısının ise 13 Ocak itibariyle tekrar sağlandığı açıklandı.

HAMANEY'DEN REJİM YANLISI GÖSTERİYE TEBRİK

Başkent Tahran'da rejim destekçileriyse İnkılab Meydanı'nda boy gösterdi.

İran bayrakları sallayarak rejime destek gösterilerine binlerce kişi katıldı. Göstericilerin son dönemde yaşanan şiddeti kınadığı belirtildi.

İran dini lideri Ali Hamaney, rejim destekçilerinin gösterilerine katılanları tebrik ederek protestoları, ABD'ye uyarı olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda Hamaney, "Büyük İran milleti; kendisini, azmini ve kimliğini düşmanlara gösterdi. Bu, Amerikalı siyasetçilere aldatmacalarını durdurmaları ve hain piyonlarına güvenmemeleri yönünde bir uyarıydı." ifadelerini kullandı.

TAHRAN, ABD VE İSRAİL'İ SUÇLADI; ABD VE İSRAİL TEYAKKUZDA

Tahran yönetimi rejim karşıtı protestolarla ilgili özellikle ABD ve İsrail'i hedef aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale tehditlerine gönderme yaptı, "Trump'ın müdahale mesajından sonra protestolar müdahaleye bahane olsun diye kanlı bir hal aldı" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt Fox ise İran'ın kapalı kapılar ardından Trump'a farklı mesajlar gönderdiğini söyledi. Leavitt, "Trump İran'da diplomasiden yana ancak askeri seçenek de masada." diye konuştu.

İsrail'den yapılan açıklamada, protestoların İran'ın iç işi olduğu belirtilirken olası bir ABD müdahalesine karşı da teyakkuzda olunduğu belirtildi.

"İRAN'I DERHAL TERK EDİN"

Protestolar devam ederken çeşitli ülkelerden, vatandaşlarına İran'ı terk edin çağrısı gelmeye başladı. Önce ABD, sanal Tahran elçiliği aracılığıyla vatandaşlarına ülkeden ayrılın çağrısı yaptı bulundu.

ABD'nin ardından ardından İsveç ve Avustralya da bu çağrıyı kendi vatandaşları için yineledi.

Çin ise bu çağrıyı yapmazken "Çin vatandaşlarının güvenliği için gerekli önlemleri alacağız." açıklaması yapıldı.